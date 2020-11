Coronavirus, Fondazione Crsm aiuta la Misericordia di San Miniato

La Fondazione CRSM in data 5 Ottobre ha assegnato un ulteriore contributo all'Arciconfraternita di Misericordia di San Miniato per il sostegno alla popolazione in questo particolare momento di difficoltà sanitaria e sociale a seguito della pandemia Covid-19. L'Arcinconfraternita ringrazia in Presidente e il Consiglio di Gestione della Fondazione CRSM sia per la solidarietà che per la stima espresse. Il contributo tanto generoso quanto particolarmente utile in questo stato di necessità, servirà ad alleviare le sofferenze di quanti si trovano in difficoltà in questa emergenza.