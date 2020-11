Covid-19, l'Aoup: "A Cisanello nuove postazioni di attesa dove collocare i pazienti arrivati in ambulanza"

In questi giorni l’Aoup sta allestendo all’ospedale di Cisanello, al Dea-Dipartimento di emergenza-urgenza, nuove postazioni fra l’ex sala d’attesa e la camera calda, per accogliere il flusso dei pazienti sospetti Covid-19 o positivi al Covid-19 diretti al Pronto soccorso che arrivano in ambulanza e sono in attesa di tampone o di ricovero. Questa soluzione consentirà di fluidificare le procedure di accettazione di questi pazienti – più lente per le misure di sicurezza sulla separazione dei percorsi sanitari e per i tempi tecnici di refertazione dei tamponi - e permetterà un migliore turn-over dei mezzi sanitari.

Fonte: Aou Pisa