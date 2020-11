Il presidente Giani ha incontrato l’ambasciatore dell’Azerbaijan

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha incontrato nel pomeriggio l’ambasciatore in Italia dell’Azerbaijan Mammad Ahmadzada. Il colloquio è durato una ventina di minuti: il diplomatico caucasico, che si è felicitato per il recente insediamento di Giani alla guida della Toscana, ha ricordato i consolidati rapporti commerciali con l’Italia, di cui l’Azerbaijan è il principale fornitore di energia (oggi petrolio e in futuro anche gas), mentre il presidente Giani ha accolto con favore la proposta di un ‘gemellaggio’ tra Toscana e territori azeri nel segno della cultura.

Durante l’incontro, che era stato richiesto dall’ambasciatore azero, il presidente toscano si è informato sull’andamento della pandemia Covid-19 in Azerbaijan, che contava all’inizio meno di 600 casi al giorno, su un popolazione di oltre dieci milioni di abitanti, diventati oggi più di mille e duecento. L’ambasciatore ha ricordato le donazioni che dal suo Paese hanno beneficiato, durante l’emergenza coronavirus, gli ospedali Spallanzani e Sacco di Milano, nonché la visita del proprio presidente in Italia a febbraio che si è conclusa con la firma di ventotto accordi. L’economia della nazione caucasica ha marciato negli ultimi anni a tassi di sviluppo elevati, fino a picchi del 36 per cento in un anno. Il 2020 doveva essere l’anno della cultura dell’Azerbaijan in Italia: purtroppo quasi tutti gli eventi in programma, per l’emergenza sanitaria in atto, sono stati cancellati.

La visita si è conclusa con un reciproco scambio di doni: il diplomatico ha regalato al presidente della Toscana un romanzo che racconta sula sfondo l’Azerbaijan oggi mentre la Regione l’ha omaggiato con un cofanetto di prodotti officinali e profumi fiorentini.

Mazzeo: "Svilupperemo amicizia con l’Azerbaijan"

Rinsaldare le relazioni di amicizia e collaborazione e svilupparne di nuove nei prossimi anni. È l’impegno con cui si è concluso l’incontro tra il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e l’ambasciatore dell’Azerbaijan, Mammad Bahaddin Ahmadzada, che si è tenuto a palazzo del Pegaso. Si è trattato della prima visita ufficiale ospitata nello studio del presidente dell’Assemblea della Toscana, dove l’ambasciatore azero ha inaugurato, con la firma in calce a una sua dedica di amicizia, il libro degli ospiti che saranno in visita ufficiale nella sede del Consiglio.

“Sono grato della visita dell’ambasciatore, perché in questo difficile tempo di pandemia ci ha permesso di rinnovare i rapporti di amicizia in essere tra i nostri paesi e, guardando al futuro, ci ha consentito di intravedere nuove possibilità di collaborazione in campo istituzionale, economico e culturale”, ha dichiarato il presidente Mazzeo a margine dell’incontro.

L’Ambasciatore Ahmadzada ha ricordato che Italia e Azerbaijan rapporti consolidati, ma il suo paese guarda con grande interesse alla Toscana, una terra molto apprezzata nel suo paese, tanto che sta lavorando alla realizzazione di un gemellaggio tra la città di Firenze e una città azera.

“Ho capito che le nostre economie – ha proseguito Mazzeo – sono diverse, ma proprio per questo presentano la possibilità di sviluppare forti sinergie. Lavoreremo per far conoscere le nostre eccellenze economiche e culturali e saremo lieti, passata la pandemia, di ospitare in una delle nostre sedi uno degli eventi che la repubblica azera aveva programmato per quest’anno in Italia, per far conoscere la propria cultura agli italiani”.