Intervento di riparazione della rete idrica nel comune di Vinci: ecco le vie interessate

Acque comunica che, per consentire un intervento di riparazione urgente sulla rete idrica nel comune di Vinci, domani mercoledì 4 novembre, dalle ore 8.30 alle 12, verrà interrotta l'erogazione idrica nelle vie San Pantaleo (nel tratto compreso tra i civici 24 e164, 145 e203), Martello (nel tratto compreso tra i civici 2 e 80, 1 e 91), e Pasqualetti/Apparita (nel tratto compreso tra i civici 2 e 130, 1 e 77). La sospensione idrica interesserà anche un breve tratto di via dell'Apparita (civici 37 e 39) nel comune di Lamporecchio. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA