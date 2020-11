Orti sociali nel Q2, parte il bando

Al via il bando per l’assegnazione di appezzamenti di terreno comunale adibiti a orti sociali a favore di categorie della popolazione, con prevalenza anziani, che ne fanno richiesta nel Quartiere 2. Le finalità sono di favorire la socializzazione tra persone, oltre a creare opportunità occupazionali e di educazione.

“L’orto sociale non è solo un pezzo di terra da coltivare – ha detto l’assessore all’Ambiente e agricoltura urbana Cecilia Del Re –, ma ci aiuta nella valorizzazione di parti del nostro territorio con una vocazione agricola, dando la possibilità ai nostri concittadini di trovare un benessere derivante dal contatto con la terra e con le piante, ed anche di approvvigionarsi con i frutti del proprio laboro. Per questo, come direzione Ambiente investiamo ogni anno risorse nella loro manutenzione e implementazione, al fine di poter dare questa possibilità a chi risponderà al bando”.

“Gli orti urbani sono una risorsa preziosa della nostra città – ha detto l'assessore a Welfafe Sara Funaro – e sono molto importanti per i cittadini perché consentono a molte famiglie di risparmiare sulla spesa. Inoltre, sono un ottimo passatempo, soprattutto per gli anziani, che andando all'orto si tengono impegnati e combattono la solitudine. Ad anziani e meno anziani rivolgo una raccomandazione: anche negli orti urbani rispettate le varie misure di sicurezza e le regole per evitare la diffusione del contagio del Covid-19. Siamo di nuovo in una fase delicata e ognuno di noi deve rispettare al massimo le regole”.

Coloro che sono interessati alla concessione di un orto urbano del Quartiere 2 – ubicato presso il Centro anziani “Villa Bracci”, via Stradone di Rovezzano 33 – possono presentare domanda fino a lunedì 30 novembre 2020, utilizzando il modulo allegato.

L'avviso

La domanda

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa