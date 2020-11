Portano via 2.500 steli di Pungitopo per Natale, la segnalazione

Piante, rami e arbusti sempreverdi adornano le case in vista del Natale. Festeggiare la ricorrenza non può però significare mettere a rischio una specie vegetale (e rischiare una sanzione).

E’ quanto accaduto a Masotti del Comune di Serravalle Pistoiese dove i carabinieri forestali sono intervenuti per una segnalazione di persone che stavano portando via del pungitopo. Giunti sul posto i militari hanno rinvenuto e posto in sequestro circa 2500 steli di tale pianta. Al momento sono in corso accertamenti per attribuire la responsabilità di tale illecito prelievo.

Il Pungitopo (nome botanico Ruscus aculeatus) che cresce nei boschi di latifoglie dalla pianura alla montagna è una specie protetta sia dalle norme regionali (L.R.T. 30-2015) che dalla direttiva nazionale Habitat(raccogliere per uso personale una dozzina di steli già comporta 154 euro di contravvenzione)

"In questo periodo prenatalizio – riferisce il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Pistoia Fernando Baldi – sono a rischio di raccolta abusiva oltre al pungitopo anche la rosa di Natale, l’agrifoglio e giovani piante e/o rami di abete, questi ultimi utilizzati come Alberi di Natale. Per questi motivi i Carabinieri Forestale intensificheranno i servizi di controllo sul territorio al fine di tutelare flora protetta e piante".