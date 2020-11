“Pulcine” e giovanissime della Fiorentina Women's si allenano a Bagno a Ripoli

In attesa del nuovo Viola Park, il vivaio dell’ACF Fiorentina Femminile approda a Bagno a Ripoli. Le “pulcine” e le giovanissime fino a giugno terranno i loro allenamenti sul campo dei Ponti. Il sabato e la domenica, l’ACD Bagno a Ripoli, la società che ha in gestione l’impianto sportivo comunale, cederà il campo alle giovani calciatrici viola per consentire loro di svolgere le sessioni tecniche. Un’ospitalità che nasce sulla scia dell’affiliazione sottoscritta recentemente tra il Bagno a Ripoli e la Fiorentina, che punta l’attenzione sul settore giovanile con tante iniziative congiunte che entreranno nel vivo una volta realizzato il nuovo Centro sportivo.

“Aspettando il Viola Park – commentano il sindaco Francesco Casini e l’assessore comunale allo sport Enrico Minelli – siamo felici di dare il benvenuto a Bagno a Ripoli al vivaio femminile della Fiorentina. Il primo frutto di una collaborazione con la società viola che ha scelto questo territorio come casa e creerà tante occasioni di crescita per le nostre società sportive e in generale per lo sport a Bagno a Ripoli”.