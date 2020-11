4 novembre, il sindaco Torchia omaggia i caduti a Vinci

Questa mattina, il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, ha omaggiato i caduti della Prima Guerra Mondiale, nel giorno in cui si svolge la commemorazione nazionale, il 4 novembre, e in cui si celebra anche la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il Primo cittadino ha deposto una corona di alloro ai piedi del monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, all'interno del Parco monumentale della Rimembranza. La breve cerimonia ha avuto luogo nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio da Covid-19, con la presenza del solo sindaco.

“Nonostante la situazione di grave emergenza sanitaria - afferma Torchi - era doveroso continuare a mantenere la memoria delle vittime vinciane e di tutti i 650mila soldati italiani che persero la vita nel primo conflitto mondiale per difendere l'onore dell'Italia. Come ogni anno, gli rendiamo omaggio, ricordando al contempo che, come recita l'articolo 11 della nostra Costituzione, l'Italia ripudia la guerra”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa