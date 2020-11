Coronavirus, chiusi i musei civici e le biblioteche comunali fiorentine

I musei civici e le biblioteche comunali del Comune sono chiusi da domani al 3 dicembre in linea con quanto disposto dal Decreto del presidente del Consiglio del 3 novembre 2020.

Per quanto riguarda le biblioteche, anche il servizio del Bibliobus è sospeso. I prestiti sono automaticamente prorogati e non verranno applicate le sanzioni previste in caso di ritardo nella restituzione. Rimane attiva la biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine che consente di accedere gratuitamente, via Internet, a quotidiani, riviste, ebook, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza.

L’archivio storico del Comune sospende da domani l’accesso agli utenti che devono fare ricerche storiche. Resta attivo invece, salvo ulteriori future disposizioni, il servizio di visure edilizie storiche per tecnici e professionisti. Il personale continuerà ad offrire servizio di consulenza da remoto tramite le procedure di accesso digitali. Le riproduzioni digitali della documentazione saranno tutte fornite via web.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa