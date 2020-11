Cure intermedie non-Covid all'ospedale di San Miniato

L'ospedale di San Miniato può diventare cruciale per affrontare il Coronavirus. Il Degli Infermi è vicino a attivare le cure intermedie per i non Covid-19. La decisione sarà ufficiale entro pochi giorni, prima sarà valutato il numero dei contagi nell'ex Asl 11.

Attualmente l'ospedale sanminiatese è un polo importante per la dialisi dei pazienti positivi al Covid. Lo diventerà anche per le cure intermedie non Covid; quelle Covid sono invece al San Pietro Igneo di Fucecchio con trenta posti letto dedicati. Nei prossimi giorni il Degli Infermi tornerà a avere un ruolo significativo per la riorganizzazione sanitaria, dunque.

"Durante la pandemia è importante differenziare anche le strutture sanitarie" ha commentato a gonews.it il sindaco Simone Giglioli. Sempre il primo cittadino ha risposto riguardo i rumors su uno smantellamento: "Al contrario, l'ospedale di San Miniato va verso una valorizzazione e diventa un punto importante nell'emergenza Coronavirus".