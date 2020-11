Ctt Nord, torna il concorso per le scuole 'Pensiero di Natale'

L’Amministrazione comunale di Volterra offre per il famoso concorso di Natale dell’Azienda di Trasporti, ben 15 ingressi all’Eco museo dell’alabastro per alcune delle classi vincitrici

CTT Nord per il dodicesimo anno consecutivo, vista la grandissima partecipazione degli anni passati, ha indetto anche per il 2020 l’iniziativa-concorso dal titolo “Pensiero di Natale” rivolta agli alunni delle classi seconde e terze delle Scuole primarie statali e paritarie delle provincie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara che dovranno impegnarsi a scrivere una frase in tema natalizio.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli Uffici Scolastici Provinciali delle quattro province, i Cred di Livorno, Valdera e Valdarno, la Conferenza dei Sindaci dell’area pisana, l’Ufficio Istruzione del Comune di Fucecchio ed è stata replicata, per il secondo anno, anche dall’azienda di trasporto CAP di Prato e dall’Ufficio Scolastico Territoriale della città laniera.

All’iniziativa, lo scorso anno, parteciparono ben 1017 classi con il coinvolgimento di 19.532 alunni; numeri record che dimostrano quanto questo concorso sia amato e apprezzato da alunni, insegnanti e famiglie.

Le classi che produrranno le frasi più belle, a detta della giuria, e che riceveranno più like sulla pagina facebook di CTT Nord, si aggiudicheranno premi omaggio in didattica (a Volterra messi gentilmente a disposizione dalle Cartolerie Origami e L’Antico Papiro) e ingressi museali.

“Dopo aver rinnovato la convenzione con CTT Nord per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e il patrimonio culturale della nostra città, - dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti – continuiamo con entusiasmo la collaborazione con il TPL. Il concorso, per il quale mettiamo in palio come premio ingressi omaggio all’Eco Museo dell’alabastro per 15 classi, permetterà agli studenti dei comuni limitrofi di visitare le bellezze di Volterra non appena le disposizioni ministeriali lo permetteranno. Questa iniziativa – continua Viola Luti – acquisisce ancora più importanza per la fase delicata che stiamo attraversando, le frasi che verranno scritte dagli alunni, infatti, rappresentano un messaggio di speranza e di presenza creativa.”

Il Presidente CTT Nord Giuseppe Gori afferma che: “Anche quest'anno pur nelle difficoltà per la pandemia, abbiamo voluto fortemente continuare a riproporre la manifestazione quale segnale di speranza e attenzione ai bambini e alle nostre comunità. L’iniziativa è diventata ormai un appuntamento irrinunciabile per migliaia di classi della Toscana e ha lo scopo di avvicinare i più giovani all’utilizzo del mezzo pubblico. I bambini apprezzano anche di essere messi al centro di una riflessione sul tema del Natale sul quale sono chiamati ad esprimersi. Ringrazio tutti gli sponsor che anno dopo anno ci consentono di regalare questa bella festa ai bambini e alle loro famiglie. Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che permettono ogni anno lo svolgersi dell’iniziativa (ricordo tra i tanti AON “leader mondiale dell’intermediazione assicurativa” e la Cassa di Risparmio di Volterra) e al Comune di Volterra per la collaborazione prestata nel mettere a disposizione gli ingressi gratuiti nel loro museo e la sensibilità che sta mostrando in tema di trasporto pubblico”.

Fonte: Ufficio Stampa