Nell'Empolese Valdelsa 900mila mascherine: ecco l'app per gestire la distribuzione

La Regione Toscana ha fornito attraverso, il centro operativo intercomunale di protezione civile dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, circa 900.000 mascherine protettive per i residenti degli 11 comuni e per gestire al meglio la distribuzione è stato predisposto un apposito strumento

Si tratta di un’applicazione ideata e messa a disposizione gratuitamente dall’azienda "Zerobyte Sistemi s.r.l." - la stessa che ha fornito, il “Diario di Sala al C.O.I. di Protezione Civile dell'Unione”, per la gestione delle emergenze – che sarà usata dal personale addetto alla distribuzione delle mascherine.

Il sistema è semplice: il cittadino che ritira le mascherine deve portare con sé la carta d’identità e la tessera sanitaria e l’applicazione registra la consegna attraverso la lettura del codice a barre, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy

L’ufficio di protezione civile dell’Unione ha già provveduto a caricare per ciascuno Comune il numero di mascherine che dovranno essere consegnate in base al numero dei residenti.

Ovviamente ciascun comune dell’Unione deciderà tempi e modalità di consegna secondo la propria organizzazione e lo comunicherà attraverso i propri canali di informazione.

«Nella prima fase dell’emergenza sanitaria c’erano stati problemi per la distribuzione delle mascherine; da qui l’idea di coinvolgere un’azienda che da anni collabora con la protezione civile dell’Unione dei comuni nella gestione delle emergenze. La applicazione progettata per questo, era già pronta ad aprile, quando poi la distribuzione delle mascherine venne affidata alle edicole. Oggi possiamo usarla a beneficio di tutti i cittadini. Ancora una volta un privato si mette a disposizione della comunità e usa le nuove tecnologie per semplificare la vita delle persone e anche delle istituzioni. Ringrazio Luigi Cassioli di Zerobyte Sistemi per la sua disponibilità e per aver accolto i nostri suggerimenti, mettendo a disposizione gratuitamente l’applicazione. Desidero ringraziare anche le associazioni di volontariato che in molti comuni daranno il loro prezioso contributo per la distribuzione delle mascherine ai cittadini», afferma Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato per l’unione alla Protezione Civile

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa