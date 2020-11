Il MMAB chiude nuovamente le porte, ma continuano le attività on line

Era nell’aria a qualche giorno. Oggi è arrivata la conferma. Il decreto firmato il 3 novembre dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fra le tante misure adottare, stabilisce anche la chiusura di mostre, musei e istituti culturali in genere. Quindi dal 5 novembre il MMAB, che ricordiamo ospita sia il Museo della Ceramica, che la biblioteca torna ad essere chiuso. Al momento, a meno che non arrivino diverse indicazioni, è sospeso anche il prestito bibliotecario. Ovviamente a coloro che hanno libri in prestito la scadenza viene prorogata fino a quando la biblioteca non riaprirà e non si devono preoccupare di restituirli.

Le attività culturali, però, non si fermano e a breve saranno comunicate nuove iniziative di animazione on line. La chiusura interesserà, oltre al MMAB anche il Museo Archeologico e le aree archeologiche aperte al pubblico.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa