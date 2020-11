Metrocittà, quasi 700mila euro per la progettazione delle scuole

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato una variazione al bilancio di previsione dell'ente 2020-2022, illustrata all'Assemblea dal consigliere delegato Massimo Fratini. Si iscrivono dunque al bilancio circa 1,4 milioni come quota aggiuntiva dovuta, tra l'altro, al fondo creato con decreto legge per le funzioni fondamentali degli enti locali a sostegno della perdita di gettito registrata a seguito dell’emergenza sanitaria.

Sempre a motivo dell'emergenza Covid sono stati iscritti anche trasferimenti dalla Regione Toscana e dai Comuni per il Trasporto Pubblico Locale.

Rideterminate le entrate extratributarie a partire dalla Cosap, con la previsione di una minore entrata di 350 mila euro, e dalle entrate da sanzioni al codice della strada, con la previsione di una maggiore entrata di 1.210.000 euro. Il fondo crediti dubbia esigibilità (il fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione) è ora pari a euro 6.363.458,63 euro.

"Si è registrato un miglioramento del saldo di parte corrente di oltre 2,6 milioni di euro - ha spiegato Fratini - che ha consentito di finanziare anche le spese necessarie a migliorare dotazioni e postazioni per promuovere il lavoro agile, con ulteriori risorse per oltre 226 mila euro"

Inoltre sono stati finanziati lavori straordinari in Palazzo Medici Riccardi per oltre 1 milione di euro; 698 mila euro per la progettazione di edifici scolastici; la sostituzione di infissi in istituti scolastici per 300 mila euro; lavori per la pista ciclabile Compiobbi-Vallina per 110 mila euro; 122 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e termini di immobili non scolastici.

Massimo Fratini, replicando, ha invitato a verificare in Commissione la questione sanzioni e, circa le assunzioni, ha spiegato in ordine ad alcune procedure che "è cambiato quest'anno il quadro normativo di riferimento per i Comuni".

Approvata anche una variazione al Documento unico di programmazione 2020-2022 con la previsione di tre nuove procedure di acquisto di macchinari e strutture e l'aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale, con la proroga di sei contratti di somministrazione, la previsione di assunzione di tre nuove figure di categoria D (per un totale di 20 unità attive nel triennio), l'attivazione di 3 nuovi contratti di somministrazione per profili di categoria D amministrativa, l'assunzione di una figura professionale ex art. 90, l'assunzione di tre dirigenti in sostituzione di altre tre equivalenti; l'aggiornamento delle progressioni verticali.

Sì dell'Assemblea anche all'adeguamento delle dotazioni informatiche delle postazioni di lavoro dell'ente, ai fini del consolidamento del lavoro agile nell'Amministrazione metropolitana.

Sui provvedimenti di bilancio e sul Dup si sono espressi in modo contrario le opposizioni. Per il capogruppo di Territori beni comuni Enrico Carpini c'è da registrare, in chiave negativa, la riprogrammazione di voci di bilancio nel 2021 per 4 milioni e 200 mila euro e le "gravi difficoltà per le assunzioni"

Se il bilancio presenta aspetti positivi, d'altra parte per Paolo Gandola (Centrodestra per il cambiamento) non si vede una riduzione di tassazione per imprese e cittadini ed è "difficile da comprendere in un momento come questo quel milione e 200 mila euro da sanzioni, tanto più che rappresentati dei traportatori hanno contestato sanzioni elevate". Sotto il profilo delle assunzioni la Metrocittà "prevede modalità instabili". Claudio Gemelli, dello stesso raggruppamento, ha rimarcato le osservazioni sulle sanzioni e sulle procedure di assunzione: se "il corpo di Polizia provinciale deve incrementare il prorio organico, prende le persone delle graduatorie del Comune di Firenze, mentre dovrebbe accadere il contrario".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa