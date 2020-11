Muore in casa dopo un malore, la Procura dispone l'autopsia

Un 42enne è morto in casa per un malore in zona Soffiano, a Firenze. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, martedì 3 novembre, e oggi è stata disposta l'autopsia sulla salma dalla Procura di Firenze. Il corpo si trova a medicina legale.

Il padre della vittima ha dato l'allarme dopo il malore e sono intervenuti polizia e sanitari. Non c'è stato subito nulla da fare per l'uomo.

Il 42enne, lo scorso 27 ottobre era stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'appartamento vennero trovate confezioni e compresse di sospette sostanze dopanti e anabolizzanti. Per questo la Procura ha disposto accertamenti.