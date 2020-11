Un Murales per il Cattaneo, l'istruzione prende colore a San Miniato

Panoramica del murales all'Istituto Cattaneo

È in dirittura d’arrivo il murales che colorerà l’ingresso dell’Istituto Carlo Cattaneo. Posto nel piazzale di fronte alla scuola superiore di San Miniato, la decorazione si trova al fianco della facciata, e con uno sguardo panoramico si passa così da un’esplosione di colori direttamente all’entrata dell'edificio.

Creato su richiesta dell’Istituto, diretto dal Preside Alessandro Frosini, il murales è stato progettato e realizzato con tecnica pittorica da due giovani artisti del territorio, Alessandro Scardigli e Lorenzo Olivo, in arte rispettivamente Waldon e Olio.

L’istruzione, tema centrale della rappresentazione grafica, si colora e prende forma tra condivisione di conoscenze, desideri, sentimenti e cultura.

“Il murales secondo noi rappresenta i vari livelli su cui dovrebbe lavorare l’istruzione – ha raccontato Scardigli-. Il primo è la comunicazione, il fatto che l’istruzione debba passare da una persona all’altra" tramite l’idea di una pianta che cresce e si ramifica in altre menti. “Abbiamo dipinto anche la connessione tra uomo e donna, perché l’istruzione a livello sentimentale è molto importante”. Il mondo nell’occhio, posto sulla copertina del libro pitturato sulla parete “rappresenta la presa di coscienza di quello che abbiamo intorno, proprio attraverso i libri”. Infine il progetto grafico a quattro mani è stato steso secondo un “equilibrio tra il concetto e la parte estetica”, dove il sogno gioca un ruolo molto importante: “Anche avere sogni ha bisogno di istruzione – ha concluso Scardigli – necessaria per metterli in atto”.

L’opera

La protagonista, nella rappresentazione grafica, è quindi senza dubbio l’istruzione. Questo si capisce dal luogo, appunto di fronte all’Istituto Tecnico Cattaneo, ma anche dai soggetti rappresentati. Il disegno si legge da destra a sinistra: Da una testa scende uno scroscio d’acqua che ne bagna un’altra, come per alimentare la seconda mente a nuove conoscenze e comunicando con essa.

I sogni e l'immaginazione del padrone e del cagnolino

La storia si sviluppa da qui in orizzontale, fatta di confronto tra uomo e donna, di 'penne comete' che sfrecciano in cielo e di desideri, espressi da un ragazzo che osserva il vuoto sporgendosi da una parete col suo cagnolino a fianco, che invece si immagina una nuvola da cui piovono ossi al posto delle gocce d’acqua. Del resto come il padrone, anche l’amico a quattro zampe ha i suoi sogni. L’istruzione passa poi dalla lettura, tramite un giovane che sta leggendo ma che si ritrova letteralmente immerso, inghiottito nel suo libro, che riporta un occhio in copertina dalla pupilla a forma di pianeta. Dentro a un volume si possono dunque trovare nuovi modi di guardarci intorno, di osservare il mondo, oltre alle solite nozioni di base. Infine dalla mente bagnata che si può osservare all’inizio nascerà una pianta, che ramificandosi simboleggia comunicazione e crescita del sapere, per sé stessi e per chi si ha intorno.

Un racconto pensato, progettato a partire dal settembre scorso e realizzato a quattro mani dai due artisti, con il via dell'Istituto Cattaneo, che sta arrivando alla sua conclusione in questi giorni. Un tocco d’arte che ricorda agli studenti l’importanza della cultura, in un momento storico in cui resta vicina anche se a distanza.

Margherita Cecchin