Strade Scandicci, partono i lavori da mezzo milione di euro

Partenza entro la prima settimana di novembre per la riqualificazione di cinque vie cittadine da parte dell’Amministrazione Comunale, così come fissato dal secondo lotto del piano per il rifacimento strade 2020. Nuovo asfalto, marciapiedi, zanelle, caditoie e nuova segnaletica, per cinque interventi distinti che hanno inizio con i lavori in via Catalani, e che proseguono con vicolo Busoni e viuzzo del Padule, e che saranno seguiti da via Savonarola e da via Pisana Interna all’Olmo. In tutto l’investimento a carico del Comune ammonta a 531.308,49 euro da piano economico.

“La cura della città richiede il massimo dell’attenzione per ogni singola zona dei nostri quartieri, per la programmazione e la realizzazione capillare dei singoli interventi – dice l’assessore alle Opere pubbliche e Vicesindaco Andrea Giorgi – per il 2020 i lavori di manutenzione straordinaria alle strade interessano le cinque vie su cui andiamo a intervenire in queste settimane, oltre alla rotatoria 17 marzo e a quattro vie il cui rifacimento è stato approvato con il primo lotto, ovvero via Primo Maggio nel tratto compreso tra via Nazioni Unite e viuzzo di Porto, via dei Pratoni, il viale Europa tra via della Pieve e via di Porto e via della Pace Mondiale. Complessivamente il Comune di Scandicci quest’anno procede quindi alla riqualificazione di nove strade e della rotatoria 17 marzo all’ingresso della Fi Pi Li (e dell’A1), con un investimento complessivo per i due lotti di un milione e 27 mila euro”.

Di seguito l’elenco degli interventi in realizzazione a partire dalla prima settimana di novembre 2020.

Via Catalani - Rifacimento con adeguamento del marciapiede sul lato est nel tratto compreso tra piazza Pierluigi da Palestrina e viuzzo di Padule, e rifacimento della segnaletica funzionale all’istituzione del senso unico.

Vicolo Busoni - Rifacimento delle zanelle propedeutico ai lavori di asfaltatura; sostituzione delle caditoie e verifica degli smaltimenti e rifacimento della segnaletica stradale.

Viuzzo di Padule - Completamento e adeguamento dei marciapiedi ambo i lati nel tratto compreso tra via di Casellina e via Respighi; rifacimento delle caditoie e verifica degli smaltimenti; predisposizione della nuova canalizzazione per l’illuminazione pubblica, adeguamento degli attraversamenti pedonali, asfaltatura della carreggiata, rifacimento della segnaletica funzionale all’istituzione di senso unico di percorrenza verso via di Casellina nel tratto compreso tra Via Catalani e Via di Casellina.

Via Savonarola - Adeguamento dei marciapiedi ambo i lati, razionalizzazione delle soste in funzione dell’istituzione del senso unico di percorrenza verso via Sant’Antonio; predisposizione della nuova canalizzazione per l’illuminazione pubblica; asfaltatura della carreggiata, rifacimento della segnaletica stradale;

Via Pisana Interna (Olmo) - Riqualificazione di tutte le pertinenze circostanti all’area a verde di Via Pisana interna in località L’Olmo, nuova realizzazione e adeguamento dei marciapiedi perimetrali del lotto; ripristino dell’area a parcheggio e accesso all’area giochi con rifacimento del tratto di fognatura; adeguamento degli attraversamenti pedonali, ripristino del sistema di raccolta delle acque meteoriche e predisposizione nuovo impianto di illuminazione su tutta l’area; riqualificazione del sistema delle alberature e realizzazione impianto di irrigazione; risanamenti della carreggiata e asfaltatura per l’intera superficie; rifacimento della segnaletica con razionalizzazione dei parcheggi.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa