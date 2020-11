Travolto dal muletto muore 60enne

I vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, sono intervenuti a Figline Valdarno, Via Brodolini, per un intervento di soccorso a persona. Per cause da accertare un muletto si è ribaltato all'esterno di una ditta e per il conducente 60enne, nonostante le manovre di rianimazione effettuate prima dal personale dei vigili del fuoco e poi da quello sanitario, è stato constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri e il personale Asl della medicina del lavoro. Allertato anche l'elisoccorso, prima della constatazione della morte dell'uomo.