Aggredisce carabinieri, personale sanitario e una guardia giurata: arrestato

Arrestato dai carabinieri del NORM di PIstoia un quarantenne pistoiese per minaccia e violenza nei confronti di personale sanitario del pronto soccorso del San Jacopo

Il 4 novembre verso le nove di sera la pattuglia della radiomobile dei carabinieri di Pistoia interveniva presso la stazione ferroviaria per un soggetto segnalato in stato di estrema agitazione.

Sul posto trovavano una loro vecchia conoscenza gravata tra l’altro dal divieto di dimora nella provincia pistoiese. L’uomo, un quarantenne nato a Pistoia senza fissa dimora, in stato di forte agitazione e di ebrezza alcolica stava inveendo contro personale della Misericordia intervenuto in suo soccorso e presentava segni di atti autolesionistici pregressi.

I carabinieri sono riusciti, seppure con fatica, a convincerlo a recarsi in ospedale ove però i carabinieri dovevano dopo poco intervenire nuovamente in quanto l’uomo aveva aggredito, schiaffeggiandolo, lo psichiatra di turno e subito dopo la guardia giurata intervenuta a difesa del medico. Anche i militari intervenuti venivano aggrediti verbalmente e fisicamente dall’uomo che, tratto In arresto per i reati di resistenza violenza lesioni e minacce, cercava inoltre di danneggiare fisicamente la vettura che lo stava trasportando in caserma prendendola a testate.

Ieri mattina è stato convalidato l’arresto disponendo la custodia in carcere del soggetto