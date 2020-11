Coltivazione di marijuana e armi in casa, arrestato a Castelfranco di Sotto

Nei giorni scorsi, personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pontedera, a seguito di indagini sullo spaccio di sostanze stupefacenti, a Castelfranco di Sotto in località Orentano, ha effettuato un appostamento fuori da una villetta con giardino che era difesa da tre cani di grossa taglia. Arrivata la persona che aveva in uso l’abitazione e rinchiusi i tre cani, si è perquisita la casa dove nel sottotetto è stata rinvenuta una serra per la coltivazione di marijuana mentre nella stanza da letto veniva rinvenuta una pistola cal. 7.65 con matricola abrasa e relativo munizionamento.

Successivamente è stato individuato anche un capannone, sempre a Castelfranco di Sotto, in uso all’arrestato in cui, a seguito di perquisizione, è stata trovata una ulteriore pistola cal.22 provento di furto.

Al termine degli accertamenti di rito il 41 enne spagnolo G.N.A. che aveva la disponibilità dell’abitazione, è stato dichiarato in arresto per i reati di porto abusivo d’arma e munizioni, ricettazione, coltivazione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.

L’attività di Polizia Giudiziaria permetteva di sequestrare il seguente materiale:

1. Pistola automatica Walther calibro 7,65 modello PP con matricola abrasa;

2. Caricatore monofilare con all’interno 7 proiettili camiciati marca BRHWNING Geco cal. 7,65;

3. Nr. 1 pistola automatica marca Bernardelli con caricatore e nr. 11 cartucce cal. 22 risultata rubata nel corso di un furto in abitazione in provincia di Prato;

4. Una busta in plastica regolarmente chiusa contenente nr. 12 proiettili camiciati marca GFL 7,65;

5. La somma di € 1200 composta da banconote di vario taglio;

6. Nr. 5 bilancine di precisione perfettamente funzionanti;

7. Grammi 34,80 lordi di sostanza stupefacente del tipo Cocaina contenuta in una busta in plastica trasparente;

8. Circa 4 Kg e mezzo di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.

Inoltre è stata rinvenuta una serra attrezzata con nr. 10 ventilatori elettrici, nr. 30 lampade alogene, nr. 3 stufette ventilate, nr. 4 ventilatori/aspiratori ad eliche radianti, nr. 3 filtri, nr. 8 bidoni in plastica per un totale di 90 litri contenenti concime liquido chimico fertilizzante, nr. 20 vasi in plastica contenenti piantine di Marijuana essiccata; nr 2 contenitori in plastica contenenti 71 piantine di Marijuana essiccata.