Ripartono i corsi gratuiti per parrucchieri ed estetiste della Santini Academy: iscriviti adesso!

Santini Academy offre un’importante iniziativa rivolta ai cosiddetti 'drop out': ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni del territorio empolese, livornese e senese.

Santini Academy dà la possibilità a questi ragazzi di frequentare corsi per parrucchieri o per estetiste interamente gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana (con le risorse Garanzia Giovani e Giovani Si e ammessi a finanziamento con il decreto dirigenziale n.11436 del 14 luglio 2020), e di ottenere la qualifica professionale di Acconciatore Addetto o di Estetista Addetto riconosciuta a livello europeo.

I corsi per parrucchieri verranno svolti nella sede di Empoli, Livorno e Poggibonsi, mentre quello per estetiste solo a Empoli. I posti sono limitati.

Gli allievi e le allieve che frequenteranno tali percorsi non riceveranno solo nozioni tecniche o strettamente legate al mondo dell’hair o del beauty, ma avranno una formazione completa che prevede materie trasversali come:

- principi di economia aziendale

- comunicazione e vendita

- cosmetologia

- igiene

- inglese professionale

- diritto e normative di settore

- project word

Santini Academy si differenzia dagli altri competitors perché prepara al meglio gli allievi a sviluppare le proprie potenzialità professionali, il proprio estro creativo, affinare le proprie conoscenze e ad avere tutti gli strumenti e i saperi indispensabili per affrontare il complesso mondo lavorativo. Il tutto grazie a un corpo docenti di professionisti pluridecennali che coniugano tradizione e modernità, con continui aggiornamenti.

Santini Academy oltre a 'insegnare un mestiere', dà la possibilità concreta di avere uno sbocco professionale. Il corso prevede 2100 ore di cui 1300 di lezioni teoriche e attività laboratoriali e 800

di alternanza scuola-lavoro in aziende del territorio, permettendo così agli aspiranti parrucchieri o estetiste di provare direttamente in salone o nei centri estetici i saperi acquisiti in classe.

L’apprendimento è certamente favorito da strutture, funzionali e tecnologicamente avanzate, da ambienti luminosi e postazioni di lavoro adeguate con tutti i materiali e le tecnologie necessarie.

Santini Academy Hair & Beauty dal 1991 è una scuola per parrucchieri e scuola per estetiste all’avanguardia che rappresenta un riferimento a livello nazionale e internazionale nel mondo della formazione portando avanti i valori e la filosofia della famiglia Santini.

Molti i talenti una volta usciti dall’accademia hanno raggiunto successo in vari campi chi aprendo un salone o un centro estetico, chi lavorando nel mondo della moda, chi del teatro e del cinema e chi ha

deciso di intraprendere esperienze lavorative internazionali.

Per conoscerci meglio clicca sul nostro sito www.isantini.it

CLIP Acconciatore (Addetto)- KING Acconciatore (Addetto) - JOLLY Acconciatore (Addetto) - FROZEN Estetista (Addetto)

Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico– Anno2020 a valere sulla Misura 2B del Programma Garanzia Giovani “Reinserimento di giovani 15 - 18 enni in percorsi formativi”; approvato dalla Regione Toscana con decreto Dirigenziale 17577 del 22 ottobre 2019

Graduatoria approvata con decreto n. n. 8384 del 29 maggio 2020.



Progetto ammesso a finanziamento con il Decreto Dirigenziale n. 11436 del 14 luglio 2020. Codice progetto: 9004586 Agenzia formativa: Accademia i Santini (OF0111). Partner: Saperi aperti società cooperativa (OF0016), I.S.I.S. F. Enriques (IS0021)

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse di Garanzia Giovani e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.