Covid-19, a Montespertoli nuovo numero di telefono per richiedere assistenza

Il Comune di Montespertoli ha attivato un numero telefonico specifico per tutte le persone in quarantena, positive o che hanno bisogno di aiuto per problemi legati al Covid-19.

Tramite una telefonata al numero 0571-600286 sarà possibile richiedere la spesa a casa di alimenti o medicinali.

Oppure può essere anche inviata una email a sos@comune.montespertoli.fi.it.

Sarà raccolta la richiesta dall'operatore del Servizio Civile incaricato di rispondere al telefono e tutti i mercoledì sarà consegnata la spesa a casa.

Il servizio quindi è rivolto:

- a chi è in quarantena e non ha uno stretto contatto che può aiutare

- a chi è positivo al Covid-19

- agli anziani, ultrasessantacinquenni e/o disabili che hanno bisogno di aiuto

Nei prossimi giorni saranno rese note anche le modalità di consegna delle mascherine messe a disposizione dalla Regione pochi giorni fa, la consegna avverrà attraverso l'uso di una applicazione che consentirà di tenere traccia delle consegne fatte.

Fonte: Comune di Montespertoli