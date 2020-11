Dal 10 novembre a Figline sarà attiva una postazione drive through

È arrivata nel corso del Consiglio comunale di ieri la conferma che anche a Figline e Incisa Valdarno sarà attivata una postazione drive through, dedicata all’esecuzione di tamponi orofaringei per Covid19 prescritti dal proprio medico curante e da effettuare direttamente dalla propria auto, senza scendere.

A darne notizia è stato l’assessore alle Politiche sociali Simone Cellai che, nelle scorse settimane, ha tenuto i contatti con la Misericordia di Figline, l’associazione che renderà possibile questa attivazione sul territorio.

“Come Amministrazione comunale – commenta l’assessore Cellai – non possiamo che ringraziare la Misericordia per l’ennesima azione di supporto e di risposta all’emergenza sanitaria in corso. Attraverso la partecipazione ad un bando dell’Asl, finalizzato all’installazione di strutture da adibire a postazioni drive through, l’associazione garantirà a Figline l’esecuzione di test per diagnosticare il Covid19. Da martedì 10 novembre, quindi, solo su richiesta medica e solo su appuntamento, sarà possibile recarsi nella tensostruttura che è già in fase di installazione in via Garibaldi, dove i tamponi saranno eseguiti due volte a settimana. Come Amministrazione comunale stiamo lavorando per farci da facilitatori nell’individuare personale sanitario che possa supportare la Misericordia nella fase esecutiva dei tamponi, presupposto indispensabile per garantire il servizio e per cercare di ampliarne le giornate di apertura”.

