Il ‘sabato del Mercatale': olio novo, carne, salumi, verdure: tutto dalla filiera toscana

Ecco il sabato del ‘Mercatale in Empoli che porterà come sempre genuinità e stagionalità dei prodotti provenienti dalla filiera toscana. L’appuntamento è sabato 7 novembre 2020, in Via Bisarnella, zona parco Mariambini, dalle 8 alle 13.

LE AZIENDE LOCALI CHE ESPONGONO - L'azienda agricola di Romagnoli Roberto porterà l'olio novo, la carne ed i salumi da Montespertoli; l’azienda agricola Papini con miele e piante grasse; l’azienda agricola la Chiocciola d'Elsa di Poggibonsi con verdure e chiocciole; il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione da Montespertoli; i formaggi di Maria con formaggi a latte crudo da Volterra; il pane di grani antichi del forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure dell’azienda agricola di Luigina da Certaldo; i salumi di filiera toscana della macelleria di Marco da Castelfiorentino; l'azienda agricola di Andrea che porterà fave, uova e marmellata. Infine, Simone Pischedda con i fiori e le piante aromatiche.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa