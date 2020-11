Contro le dipendenze, Maura Tedici a La Stanza di Vetro su Clivo Tv - canale 680

Da oltre vent’anni è il punto di riferimento del servizio dipendenze dell’Asl sul territorio dell’Empolese-Valdelsa. La dottoressa Maura Tedici, ospite della puntata odierna de La Stanza di Vetro, su Clivo Tv canale 680, ci racconta com’è cambiata, in città, la diffusione delle droghe. Un fenomeno che interessa sempre più persone e sempre più i giovani.

Maura Tedici ci racconta come funziona il Ser.D, il servizio sanitario che dirige, come si è modificato nel corso degli anni, anche in relazione alla sempre maggiore offerta di droga, oggi purtroppo disponibile anche a costi accessibili. Scopriremo quant’è diffuso il fenomeno in città e nei comuni dell’Empolese-Valdelsa, chi interessa, le fasce d’età, le classi sociali coinvolte e, soprattutto, qual è l’iter per combatterlo.

Tedici si occupa anche di altre tipologie di dipendenze, come quella dal gioco, ad esempio: la ludopatia. Un fenomeno crescente anche nelle nostre zone e che coinvolge, per le sue conseguenze, anche di natura economica, intere famiglie.

