Lanfranco Aldo Riccardo Vaselli, in arte Lan, è scomparso in Brasile a 95 anni. Disegnatore e caricaturista famoso in tutto il mondo, era originario di Montevarchi e si trasferì in Brasile a 4 anni assieme al padre. Durante la sua carriera, ha creato vignette per la Tv Globo e per il quotidiano O Globo. Lan ha lavorato anche in altri Paesi, come Argentina, Uruguay e Francia, dove faceva il giornalista grafico.