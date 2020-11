Sistema Moda Firenze e Toscana, Cna: crollo di nuove imprese e fatturato polverizzato

Sono (ancora) 6.195 le imprese attive del tessile, abbigliamento e calzature nella Città Metropolitana di Firenze (e 17.620 in Toscana), per il 61% artigiane: l’1,5% in meno di un anno fa. La fotografia di un comparto, strategico per l’economia fiorentina e regionale, che è però stremato dalle ripercussioni economiche della pandemia in corso.

La misura del punto di non ritorno è data dal crollo di nuove imprese registrate a settembre 2020: il 36% in meno rispetto al 2019 in Toscana. A Firenze, invece, se l’abbigliamento resiste, crollano le nuove imprese di tessile (-40% rispetto ad un anno fa) e pelletteria (-26%).

Una situazione allarmante, che si conferma anche a livello nazionale, testimoniata attraverso una lettera a firma del Presidente Nazionale CNA Federmoda, Marco Landi e del Responsabile Nazionale, Antonio Franceschini inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e Finanze, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui l’Unione delle imprese della filiera moda di CNA illustra la situazione del settore e propone una serie di misure chiedendo inoltre un momento di confronto dedicato al settore.

Una Caporetto del fashion, che si traduce in un calo di fatturato del 2020 stimato dal 35% al 60% e in un’ulteriore previsione sulla Primavera-Estate 2021 dal 50% al 70%.

“Stiamo parlando di 4 stagioni, che significano due anni di investimenti senza ritorno – spiega Marco Landi, fiorentino e Presidente Nazionale CNA Federmoda - Le varie misure fin qui introdotte per supportare i diversi settori produttivi non hanno dedicato la dovuta attenzione a questo comparto. É necessario adottare fin da subito una strategia della resistenza per preservare il settore, garantendo una moratoria finanziaria e contributiva per 18 mesi a partire da gennaio 2021, periodo che rappresenta il ciclo finanziario standard per un’azienda di abbigliamento, e l’adozione degli ammortizzatori sociali per tutto il 2021”.

In aggiunta, essendo la moda un settore ad alta intensità di manodopera, un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale e flessibilità nell’utilizzo dei contratti a termine e taglio contributivo importante per chi stabilizza e forma il personale in azienda.

“Importantissima – prosegue Landi - è l’introduzione di un’agevolazione fiscale sull’acquisto di prodotti Made in Italy che si porrebbe come un naturale volano di una campagna di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti moda Made in Italy, che più degli altri sono il frutto di una sostenibilità sociale economica e ambientale, tematica al centro delle politiche di sviluppo globali".

Fin qui le richieste al Governo centrale, ma per CNA Federmoda Firenze è necessario anche un pronto intervento a livello locale per evitare che l'intera filiera venga smantellata da questa pandemia: dalla Regione Toscana ai singoli comuni, Firenze e Scandicci in primis.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio Stampa