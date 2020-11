Viabilità, taglio di piante e canne sulle Sp dell'Empolese Valdelsa

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, la limitazione di velocità, a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata nell'area di cantiere, e la chiusura per brevi periodi, necessari al taglio e la rimozione delle piante, in tratti saltuari e diversi, su tutte le strade provinciali e regionali di competenza nell' Empolese Valdelsa, nei Comuni di Castelfiorentino, di Montespertoli, di Fucecchio, di Cerreto Guidi, di Vinci, di Empoli, di Montelupo Fiorentino e di Capraia e Limite, dal giorno 9 novembre 2020 al giorno 9 febbraio 2021 con orario 8/19.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa