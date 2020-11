Associazioni culturali, contributi da 45mila euro per i progetti 2020: pubblicata la graduatoria

L’assessora Sereni: “Continuiamo a sostenere la progettualità artistica di tante realtà che arricchiscono il territorio; come questa estate con Open City, l’offerta culturale avverrà nel rispetto delle norme anticovid e nella tutela della qualità artistica e di fruizione”.

Contributi per 45 mila euro complessivi a 21 associazioni culturali che faranno attività con progetti artistici nel territorio di Scandicci. L’Amministrazione ha pubblicato la graduatoria dei soggetti aventi diritto a seguito dell’avviso pubblico relativo ad una “Indagine conoscitiva per la selezione di progetti culturali per l’annualità 2020”, pubblicato dalla metà di settembre al 5 ottobre scorso. Nell’ambito della procedura pubblica il Comune di Scandicci ha ricevuto 26 domande di associazioni e soggetti privati, 21 delle quali sono state ammesse: di queste 17 riceveranno contributi per progetti presentati da realizzare in questa annualità, nel rispetto delle norme anticovid in vigore, mentre quattro avranno diritto a un sostegno in virtù dell’attività culturale condotta con continuità nel territorio comunale e in relazione ad una comprovata sofferenza di bilancio, così come fissato dall’avviso pubblico. Ai 21 soggetti ammessi in graduatoria l’Amministrazione Comunale eroga 44.935 euro complessivi, 25 mila euro dei quali stanziati già in fase di pubblicazione della procedura pubblica, mentre la parte restante è frutto di un’integrazione deliberata dalla Giunta Comunale, assieme ai criteri per la ricalibrazione dei progetti a partire dalle ultime novità relative alle misure anticovid.

“I limiti imposti dalle norme anticontagio non sono ostacoli insormontabili per la creatività e la capacità di fare degli artisti, che anche con la partecipazione a questo bando hanno dimostrato di essere pronti ad arricchire il pubblico con nuove proposte originali. Per questo il Comune di Scandicci continua a sostenere i lavoratori dello spettacolo favorendo forme di fruizione alternative – dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni – e ad alimentare la collettività grazie all'uso delle nuove tecnologie. Così come siamo riusciti questa estate con Open City a organizzare oltre 120 appuntamenti culturali di livello altissimo in totale sicurezza, riusciremo a realizzare un programma invernale che tuteli al massimo la salute di tutti e la qualità artistica”.

Il programma delle iniziative sarà pronto nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa