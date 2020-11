CNA Toscana: sostegno all'Assessore Nardini per la necessità di riprendere laboratori e stage in presenza

“Esprimiamo soddisfazione per il fatto che l’Assessore regionale alla formazione professionale, Alessandra Nardini, abbia rivolto un appello a mantenere attivi laboratori e stage in presenza, per i corsi di formazione professionale”. Così Nicola Tosi, Direttore di CNA Toscana, commenta la lettera inviata ieri dalla delegata alla Formazione della giunta Giani al Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, affinché sottoponga al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le necessità del mondo dell'istruzione professionalizzante di poter mantenere attive, nel pieno rispetto delle regole, le attività pratiche degli stage, dei tirocini e dei laboratori, previste nei numerosi percorsi di formazione professionale. Queste, infatti, vengono attualmente fermate dal Decreto emanato lo scorso 3 novembre, ad eccezione di quelle previste per gli istituti secondari superiori o per le università. “Senza laboratori e stage in presenza non potremmo formare adeguatamente i nostri giovani - spiega Tosi - per questo siamo particolarmente felici che l’Assessore Nardini si sia fatta portavoce di questo appello. Auspichiamo che la Conferenza Stato Regioni ascolti la voce della Toscana e che il Governo intervenga in tempi rapidi, altrimenti molte attività si fermeranno probabilmente in modo definitivo”.

Fonte: Cna Toscana - Ufficio Stampa