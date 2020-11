Firenze, stamani il giuramento alla 'Giulio Douhet' per il corso Rigel

Il consigliere delegato Nicola Armentano, con il Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, ha partecipato stamani alla cerimonia del giuramento e del battesimo del corso 'Rigel' della Scuola Militare Aeronautica 'Giulio Douhet', presso l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. "Dovere, disciplina, onore non sono parole banali, tanto più quando sono espresse in una cornice di servizio alla democrazia e al bene pubblico. Oggi i giovani che hanno giurato escono in un certo senso dalle loro famiglie e con gli stessi valori diventano servitori del loro Paese". In momenti difficili come il presente, la semplicità dovuta alle peecauzioni "nulla ha tolto alla solennità: la presenza delle Istituzioni accanto ai nuovi ingressi nell'Aereonautica era un gesto dovuto nei confronti di chi oggi vede aprirsi le porte di quel mondo al quale ha giurato fedeltà e dove potrà vedere realizzati i suoi sogni".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze