Il Prefetto di Pisa Castaldo incontra il neo Presidente del Consiglio Regionale Mazzeo

Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha incontrato stamane il neo Presidente del Consiglio Regionale toscano, Antonio Mazzeo, in visita al Palazzo del Governo cittadino.

Il cordiale colloquio - nel corso del quale sono state richiamate le principali tematiche della vita amministrativa in provincia – è stato l’occasione per confermare la tradizionale collaborazione tra la Prefettura e l’Istituzione regionale. Un attenzione particolare è stata dedicata ai profili legati all’emergenza epidemiologica e alle sinergie necessarie per assicurare massima efficacia alle misure anticovid e garantire la coesione sociale.

Il Prefetto Castaldo ha concluso rinnovando gli auguri al Presidente Mazzeo di buon lavoro per l’incarico, ribadendo l’importanza di un proficuo dialogo inter-istituzionale al servizio dei territori e delle comunità.

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio Stampa