Interruzione energia elettrica a Pontedera, ecco dove

Avviso di Enel Distribuzione avente ad oggetto l’interruzione di energia elettrica per lavori sulla rete programmata per Lunedì 09 novembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 in diverse strade e piazze del centro di Pontedera di seguito riportate nel dettaglio:

via Marconcini da 2 a 10, da 14 a 14a, 18, 22, da 26 a 26a, 30, da 34 a 40, da 46b a 50, da 58 a 62, da 66 a 70, 3, 13, 13c, da 17 a 19, 25, da 31 a 33, da 37 a 55, 59, 71,

corso Matteotti da 14/a a 32, da 38 a 54, da 58 a 60, da 64 a 68, da 72 a 88, da 92 a 98

via Gotti da 6 a 10, 14, da 20 a 22, 26, da 42 a 44, da 1 a 19, 31,

corso Amedeo da 4 a 6, da 12 a 14, da 56 a 58, 1, da 7 a 9, da 17 a 23

via Cavallotti da 4 a 12, da 16 a 22, da 1 a 3, da 7 a 17, 21

via Valtriani da 8 a 10, 18, 24, 30, 5, da 9 a 13, 17,

via Lotti da 2 a 16, 20, 3, da 11 a 21, 29, 35

via dei Portici 4, da 8 a 16, da 7 a 9

piazza Curtatone 12, 11,

via Palestro da 19 a 21

via Battisti 6, 14, 9p

via della Misericordia 11

via Magenta 6, 7, 11

piazza Cavour 14, 7, 11

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa