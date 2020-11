Morti sul lavoro, Mcl Toscana: "Si muore di covid ma anche nelle cave"

L'offensiva della pandemia, che provoca vittime fra i malati ma anche fra il personale medico e infermieristico non può far dimenticare che in Toscana si muore sul lavoro e di lavoro. In poco più di un mese ci sono stati tre morti e cinque incidenti sul lavoro con diversi feriti. Un bilancio pesante e l'ennesima conferma che le politiche di prevenzione sono carenti, le norme sulla sicurezza spesso non sono applicate e i controlli sono insufficienti. Ecco perché serve una rigorosa politica regionale che metta in campo più risorse e maggiore personale per i controlli. E gli stessi privati debbono fare molto di più così come occorre un contrasto ben più efficace del lavoro nero e comunque sommerso. Anche in tempi di COVID la vita umana va difesa ovunque.

Fonte: Pierandrea Vanni Presidente MCL Toscana