Pistoia, Mercato Antiquario in piazza Duomo e mercato cittadino si svolgeranno regolarmente

Si svolgeranno regolarmente il Mercato Antiquario domenica 8 novembre in piazza Duomo e il mercato bisettimanale cittadino domani, sabato 7 novembre, in centro storico a Pistoia.

Il mercato cittadino si terrà, come di consueto, per tutta la mattina, mentre il Mercato Antiquario in piazza del Duomo è in programma dalle 8 alle 18 - in un’unica giornata - anche per consentire la fruizione della manifestazione commerciale a un pubblico più vasto. Si tratta del sesto appuntamento dopo quelli di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Sono una settantina i banchi che saranno presenti con operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design.

«Il Mercato Antiquario in piazza del Duomo è molto apprezzato sia dagli utenti che dagli operatori – sottolinea l'assessore allo sviluppo economico Gianna Risaliti – e in questo periodo di restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 poterlo mantenere, come anche il mercato cittadino bisettimanale, è una boccata di ossigeno per questa categoria economica. L’invito che intendiamo ribadire sia agli operatori che ai visitatori, è quello del massimo rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Solo così potremo mantenere in calendario queste giornate».

Il Mercato Antiquario e il mercato cittadino si svolgeranno nel rispetto delle regole anti Covid-19. In particolare, sarà privilegiata da parte degli operatori una vendita assistita, con un massimo di tre clienti, dotati di mascherina, contemporaneamente presenti al banco, dove troveranno a disposizione gel igienizzante. In caso di modalità di vendita di oggetti di grandi dimensioni (come mobili, tavoli o altro), potrà accedere all'area di acquisto un solo cliente per volta.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa