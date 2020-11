Pistoia2030 Costruire Capacità: al via la fase finale

Al via la fase finale di Pistoia2030, progetto realizzato da un team di ricercatori e professionisti del Politecnico di Milano, promosso da Camera di Commercio Pistoia, Provincia di Pistoia e Fondazione Caript con lo scopo di definire una strategia condivisa per il rilancio e la crescita del territorio, coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini. Costruire Capacità è il tema e filo conduttore dell’iniziativa, che vuole stimolare sinergie e attivare pratiche virtuose per intraprendere percorsi innovativi e affrontare al meglio le sfide del futuro.

Questa terza e ultima fase di Pistoia2030 sarà incentrata sulla creazione del Club degli Innovatori Pistoiesi: l’obiettivo è quello di far nascere una rete di aziende, organizzazioni e professionisti che, insieme, possano attivarsi in modo collaborativo per la realizzazione di iniziative locali e progetti condivisi, supportare le realtà del territorio nei processi di innovazione e diffondere una cultura dell’innovazione.

Il Club degli Innovatori vuole costruire un’occasione e uno strumento generato in prima persona dalla comunità di innovatori locali, che anche al termine di Pistoia2030 possa portare avanti azioni e iniziative concrete sui temi dell’innovazione, e offrire un punto di riferimento e uno stimolo per tutte quelle realtà che, oggi in modo particolare, si trovano a doversi ripensare.

Aziende, associazioni, cooperative, liberi professionisti e imprese individuali interessati a entrare a far parte del Club degli Innovatori, sono invitati a partecipare alla Call for Interest: la candidatura potrà essere presentata fino a lunedì 16 novembre 2020 compilando l’apposito form disponibile sul sito www.pistoia2030.it

Fonte: Ufficio Stampa