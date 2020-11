Coronavirus, Cordone (Lega): "Urgente necessità di un sostegno della Regione ai Comuni"

"Spero vivamente che nella prossima seduta del Consiglio comunale di Fucecchio (FI), lo stesso Organismo, approvi un Ordine del giorno da me presentato per conto del Gruppo consiliare della Lega Salvini Premier (guidato da Gianmarco Porciani), in cui si chiede al Governo nazionale di accogliere il sollecito della Regione Toscana allo stesso Governo, ai fini dello sblocco di tutto l'avanzo vincolato del Bilancio regionale che si attesta intorno ai 700 milioni di euro, per sostenere le politiche a favore dei settori produttivi in crisi ma anche per supportare gli Enti locali, tra cui il Comune di Fucecchio, nelle politiche di azzeramento o riduzione tariffaria per famiglie ed imprese. Sono convinto che, soprattutto in questo momento in cui la pandemia da covid-19 si presenta con la stessa forza e diffusione degli scorsi mesi, un documento del genere possa essere condiviso da tutti i gruppi politici, in un'ottica di collaborazione concreta, a sostegno delle nostre Comunità".