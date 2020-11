Pronto soccorso saturo a Empoli, ambulanze dirottate a Firenze

Il pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi accoglierà fino alle 19 di oggi i pazienti che si erano recati in prima istanza al ps di Empoli. Questo perché al San Giuseppe si è saturi. La notizia giunge da agenzie di stampa ed è confermata dall'Asl Toscana Centro. Ben 20 pazienti, tra cui 12 positivi al coronavirus, non hanno potuto essere soccorsi perchè non ci sono più posti letto per accoglierli. Così le ambulanze nell'area Empolese devono arrivare fino a Firenze, più di 38 km in auto, mentre quelle della Valdelsa potrebbero essere indirizzate verso Siena, all'ospedale delle Scotte, o Poggibonsi, a Campostaggia. È la prima volta che accade una situazione del genere. Al San Giuseppe vi sono oltre 100 persone ricoverate positive al coronavirus.