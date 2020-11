Parcheggiatori abusivi a Firenze, multe e denunce

Tre interventi contro altrettanti parcheggiatori abusivi a Firenze. Ieri la Polizia Municipale ha colto sul fatto e sanzionato due posteggiatori senza autorizzazione rispettivamente in piazza Savonarola e viale Lavagnini. Il terzo, notato in viale Matteotti, è invece stato denunciato: l’uomo, che ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto dagli agenti in via Pier Capponi, era già stato sanzionato per la stessa violazione e quindi in caso di reiterazione è prevista la denuncia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa