Smantellata centrale della droga a Prato, quattro arresti

Aveva in auto dieci chili di hashish e più di due chili di marijuana, oltre a soldi provento dello spaccio. Per questo un 45enne è stato arrestato a Prato, assieme a altre tre persone - tutti di origine cinese.

L'uomo, residente a Pistoia, è stato fermato dai carabinieri a Prato e trovato con la droga succitata. Durante la perquisizione nella sua casa pistoiese è stato trovato un socio 58enne, residente a San Giovanni Valdarno, ma gestore col 45enne di una sala slot proprio a Pistoia.

In casa sono stati trovati altri 6,5 chili di marijuana contenuti in grandi buste di plastica. Ulteriori 1,6 chili sempre di marijuana erano in buste di cellophane chiuse a pressione, assieme a 66 grammi di hashish. Trovati anche 40mila euro, proventi dello spaccio.

I carabinieri hanno perquisito anche il domicilio pratese del 45enne, dove hanno trovato due coniugi, un 55enne e una 40enne. Questi erano addetti all'imballaggio e allo smistamento della droga prodotta dal gruppo di criminali. Sono stati trovati infatti 88 chili di marijuana, due bilance elettroniche, attrezzatura varia e circa 2100 euro, ancora provento di spaccio.

Il totale dello stupefacente trovato e sequestrato è di 107,76 chili, per un valore medio di circa 754mila euro. Gli arrestati sono tutti in carcere a Prato.