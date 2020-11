Aumentano i posti letto dell'ospedale San Giuseppe di Empoli

I posti letto del San Giuseppe di Empoli salgono a 144. È quanto ha annunciato Silvia Guarducci, direttrice dell'ospedale gestito dall'Asl Toscana Centro. Nello specifico saranno aumentati di 24 postazioni rispetto a quelle già attivate nelle scorse settimane. Inoltre a questi devo essere aggiunti altri quattro letti inseriti ieri per pazienti a media intensità di cure all'ospedale di Fucecchio. La direttrice dell'ospedale di Empoli riferisce che "il quarto e il quinto piano della struttura sono occupati solo da pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Nonostante ogni quattro giorni si siano aumentati i posti letto, non sono mai stati sufficienti, perché non c'è abbastanza ricambio".