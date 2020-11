Buon risultato per le ginnaste del settore gold dell’Asp Montelupo al 'Trofeo di Inizio Stagione'

Dopo il lungo periodo di stop per l’emergenza sanitaria, nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 Settembre tra il PalaBanco e l’Accademia Internazionale di Desio si é svolto il “Trofeo di Inizio Stagione”, appuntamento annuale organizzato dalla San Giorgio ’79. Presenti 400 ginnaste e tecniche pronte a testare la preparazione in vista della ripresa dei campionati. Inizio promettente per le ginnaste del settore gold dell’Asp Montelupo seguite dalla tecnica Natalia Krivosheina.

Si è tenuta invece al Lido di Camaiore la FASE regionale del campionato INDIVIDUALE DI SPECIALITÀ GOLD

Le competizioni hanno avuto luogo nella giornata di Domenica 4 ottobre 2020.

E’ stata la società Motto Viareggio ad ospitare l’evento presso il Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore (Lucca). Ottimo l’esordio Gold delle ginnaste dell’Asp tutte sui primi gradini del podio:

J1 - TAFI LAURA: 1° cerchio

J2 - GAGUA ALEXANDRA: 1° clavette

J2 - TARCHI GIADA: 2° clavette, 2° cerchio.

Nei giorni 17 e 18 ottobre 2020 si è svolta invece la fase interregionale del Campionato di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica organizzato dalla SGD Fulginium e Pol. Dil. La Fenice, determinante per la qualificazione alla fase nazionale che si terrà il 6-8 novembre a Cantalupa (TO), alla quale vengono ammesse solo le prime 5 Junior di ciascuna categoria.

Risultati straordinari per le giovani atlete di Montelupo tutte ammesse alla fase nazionale con ottimi punteggi e piazzamenti:

J1 - TAFI LAURA: 1° cerchio)

J2 - GAGUA ALEXANDRA: 2° clavette

J2 - TARCHI GIADA: 4° clavette

Gli ottimi risultati raggiunti nell’ultimo periodo, testimoniano un’ importante crescita a livello qualitativo delle atlete sia grazie al loro impegno che al notevole lavoro delle tecniche che le seguono.

Un grosso in bocca al lupo alle ginnaste dell’asp Montelupo per la finale nazionale gold che disputeranno a Torino.

Fonte: Asp Montelupo