I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 10, in località Luciana, nel comune di Vernio a supporto del 118 per una persona caduta in un terreno agricolo durante la raccolta delle olive. L'uomo é stato trasportato prima all'ambulanza della misericordia di Vernio e successivamente trasferito sull'elisoccorso Pegaso che era atterrato in un campo poco distante, per il trasferimento all'ospedale di Careggi.