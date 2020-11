Caso di positività negli uffici comunali dell'anagrafe di Prato in via 7 Marzo 1944 . Gli uffici domani resteranno chiusi per permettere le operazioni di sanificazione dei locali. Saranno riaperti martedì. Tutti i servizi sono disponibili solo su appuntamento; i cittadini che avevano un appuntamento per la giornata di domani sono già stati avvertiti.