Colpo in un salone di bellezza a Empoli: ladri portano via lozioni e piastre per migliaia di euro

Colpo al salone di bellezza 'Beauty Concept' di via delle Olimpiadi a Empoli.Ieri mattina il titolare si è accorto che i ladri avevano fatto visita alla sua attività. Da quanto appreso avrebbero scassinato la porta con l'utilizzo di un cacciavite. Fortunatamente non ci sarebbero altri danno strutturali. I ladri, però, han portato via uno stock di lozioni per capelli e piastre dal valore di qualche migliaia di euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A dare la notizia il quotidiano Il Tirreno.