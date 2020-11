Incidente d'auto a Capanne, ferito un 43enne

Un incidente è avvenuto verso le 21 di oggi, domenica 8 novembre, in via di Capanne a Montopoli in Val d'Arno. All'altezza del distributore, un'auto è uscita fuori strada per cause ancora da chiarire e una persona è rimasta ferita. Un 43enne ha riportato alcuni traumi dopo che la vettura ha colpito l'arredamento urbano ai fianchi della carreggiata. Non sono rimaste coinvolte altre vetture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri; assieme a loro un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno che ha portato il ferito al pronto soccorso in codice giallo.