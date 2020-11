Mette in vendita una videocamera, prende i soldi e sparisce. Denunciato truffatore online

Un uomo residente in Sicilia, classe 1992, è stato denunciato in stato di libertà per aver posto in essere una truffa online ai danni di un insegnante originaria nella provincia di Piacenza, ma domiciliata per motivi di lavoro nel Comune di Anghiari. I militari del Comando Stazione Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del giovane, con alle spalle precedenti per reati analoghi; dopo aver messo in vendita una telecamera e ricevuto un acconto di 600 euro da parte della donna, era sparito dal web. Il giovane è stato identificato grazie a una complessa attività investigativa anche di natura tecnica. Tutti i suoi profili per le vendite online sono stati chiusi.