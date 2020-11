La roulotte dove stava dormendo ha preso fuoco, così un 88enne è rimasto ferito ieri notte a Castiglion Fibocchi. L'uomo, un giostraio, è stato tratto in salvo e trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118.