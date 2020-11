Ponsacco perde Luciano Valeri, il cordoglio del sindaco Brogi

“Oggi è un giorno triste. Ponsacco perde Luciano Valeri, concittadino conosciuto da tutti per il suo impegno civico e il suo attaccamento al nostro paese. Fu Presidente del Circolo Acli Toniolo per molti anni e fondatore della società di basket locale. Tra gli anni ’80 e ’90 prese parte attivamente alla vita politica del territorio, come Consigliere comunale prima e Assessore allo sport e alla pubblica istruzione dopo. Luciano è stato uno di quei ponsacchini che hanno lasciato il segno e il cui ricordo rimarrà sempre vivo in tutti noi. Al figlio Simone, alla famiglia e agli amici rivolgo le più sentite condoglianze e l’abbraccio sincero da parte di tutta l’Amministrazione comunale”.

Queste le parole di cordoglio della Sindaca Francesca Brogi per la scomparsa di Luciano Valeri, scomparso oggi all’età di 79 anni. Luciano Valeri abitava a Ponsacco ed è stato per 20 anni presidente del circolo Acli Toniolo, e proprio nello spazio adiacente al Circolo nel 1990 iniziò la prima attività di minibasket dell’allora ACLI Basket Ponsacco, oggi Asd Basket Ponsacco. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 è stato prima consigliere comunale e poi Assessore del Comune di Ponsacco con delega allo sport e pubblica istruzione. Persona benvoluta da tutti e molto conosciuto per il suo impegno civico e attaccamento al proprio paese. Lascia il figlio Simone Valeri, direttore d’orchestra e coro tra i più apprezzati in Italia, oltre che direttore della Corale Valdera.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio Stampa