Vieta a famiglia siriana di entrare nel suo locale, multato

Il titolare di un locale sulla passeggiata di Viareggio è stato multato per aver rifiutato di far entrare nel suo locale una famiglia di cittadini siriani. La decisione è costata al proprietario del locale mille euro. A rendere noto l'accaduto è stato il Comune. "Siamo stati chiamati ad intervenire da una coppia con figli, provenienti dalla Siria - specifica la comandante della polizia municipale Iva Pagni - tutti con regolare mascherina, e abbiamo sanzionato il titolare applicando la sanzione prevista dal Tulps".

La polizia municipale ha sanzionato durante lo scorso fine settimana altri due bar, uno della Passeggiata e l'altro in una piazza vicino: entrambi per mancato rispetto del distanziamento, assenza di mascherine e più di quattro persone per tavolo.

Un uomo che non indossava la mascherina è stato accompagnato al comando di polizia municipale: "Abbiamo rilevato un'elevata presenza di persone lungo la Passeggiata e anche lungo il molo - commenta Pagni - ma tutte avevano la mascherina. La questione cambia quando si parla di bar e ristoranti dove, fra i molti rispettosi delle normative, ce ne sono alcuni, anche recidivi, che invece sembrano ignorarle. Quando accade, non resta che fare la sanzione di 400 euro, prevista per legge".